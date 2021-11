Russia: Consiglio sicurezza, aumento rischi provocazioni Ucraina in Crimea e Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta assistendo a un aumento dei rischi di provocazioni ucraine in Crimea, nel Mar d'Azov e nel Mar Nero. Lo ha affermato oggi Aleksander Grebenkin, vice segretario del Consiglio di sicurezza russo in un'intervista al quotidiano governativo "Rossiyskaja Gazeta". Negli ultimi anni, la leadership ucraina “ha promosso idee di nazionalismo radicale e russofobia” e ha descritto la Russia come "aggressore" per i propri obiettivi politici, il che ha portato a un deterioramento della situazione della sicurezza al confine tra i due Paesi, ha osservato Grebenkin. “Recentemente, sono aumentati i rischi di provocazioni da parte dei servizi speciali ucraini e delle organizzazioni radicali riguardanti la Crimea, l'attività economica marittima e le traversate di trasporto nel Mar d’Azov e nel Mar Nero", ha affermato il funzionario. In particolare, ha aggiunto, si è registrato un aumento della criminalità transfrontaliera associata al movimento illegale di armi, munizioni ed esplosivi, nonché al contrabbando di droga, merci e carburante. Inoltre, Kiev continua le sue campagne di disinformazione contro i cittadini russi che vivono in Crimea e in altre regioni di confine della Russia, ha detto Grebenkin. (Rum)