Serbia: premier Brnabic attacca premier Kosovo per dichiarazioni su unificazione con Albania

- La premier serba Ana Brnabic ha reagito alle dichiarazioni dell'omologo kosovaro Albin Kurti circa un potenziale referendum futuro sull'unificazione con l'Albania. Brnabic ha definito la dichiarazione di Kurti "un'altra pietra nel minare le basi della stabilità e della sicurezza regionali". Il capo del governo kosovaro ha infatti detto che voterà in un futuro referendum sull'unificazione fra Pristina e Tirana, a condizione che il referendum sia pacifico e democratico. Brnabic ha accusato Kurti di una chiara politica di unificazione e ha espresso preoccupazione per la mancanza di reazione da parte della comunità internazionale poiché le idee di Kurti "potrebbero causare gravi sconvolgimenti in tutta la regione". “Vorrei sentire che sia l'Ue che Viola von Cramon abbiano qualcosa da dire su questo. Ogni silenzio è un segno di approvazione", ha detto Brnabic. Definendo il Kosovo "una provincia autonoma serba", Brnabic ha affermato che non c'è possibilità di un'unificazione Albania-Kosovo, ma ha chiesto alla comunità internazionale di chiarire che questo scenario è impossibile. (segue) (Seb)