Covid: nel Lazio lieve incremento Rt ma rispetto a un anno fa numeri in calo

- Oggi nel Lazio su 13.984 tamponi molecolari e 27.182 tamponi antigenici per un totale di 41.166 test per la ricerca del Covid-19, si registrano 1.216 nuovi casi positivi: sono 137 in più rispetto a ieri. Salgono lievemente anche i decessi: sono 5, due in più di ieri. I ricoverati sono in tutto 636, 23 in più rispetto a ieri: di questi sono 83 i pazienti in terapia intensiva, tre in più di ieri. I guariti per oggi sono 549. Il rapporto tra persone risultate positive al Covid (1.216) e tamponi effettuati (41.166) arriva quindi al 2,9 per cento: ieri era al 2,3 per cento. È quanto emerso dalla riunione odierna della task force regionale, presieduta dall’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato. Il confronto tra i dati odierni, in aumento rispetto a ieri, e quelli di un anno fa, vedono un calo su tutti i fronti: rispetto al 21 novembre del 2020 oggi si registrano: 32 decessi in meno e 1.445 casi positivi in meno. Cala anche il numero dei ricoverati, sono 2.621 in meno e di conseguenza sono 254 in meno i posti occupati in terapia intensiva da pazienti Covid. Sul fronte dell’isolamento domiciliare, rispetto a un anno fa, ci sono 61.821 in meno in quarantena. (segue) (Rer)