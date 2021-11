Covid: nel Lazio lieve incremento Rt ma rispetto a un anno fa numeri in calo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I casi di positività al Covid rilevati oggi, a Roma città, sono a quota 580. Nel complesso, i nuovi casi e decessi rilevati nelle ultime 24 ore sono così distribuiti: Asl Roma 1, 203 nuovi casi e un decesso; Asl Roma 2, 297 nuovi casi e due decessi; Asl Roma 3, 80 nuovi casi; Asl Roma 4, 61 nuovi casi; Asl Roma 5, 158 nuovi casi e un decesso; Asl Roma 6, 125 nuovi casi e un decesso. Questa, invece, la distribuzione negli altri capoluoghi di provincia dove in tutto si sono registrati 292 nuovi casi : Asl di Frosinone, 79 nuovi casi; Asl di Latina, 121 nuovi casi; Asl di Rieti, 32 nuovi casi; Asl di Viterbo, 60 nuovi casi. Per quanto riguarda i vaccini, infine, state superate 9,1 milioni di somministrazioni di vaccino anti Covid: si tratta in prevalenza terze dosi che, nella giornata di ieri, hanno rappresentato il 78 per cento delle intere somministrazioni. È quanto emerso dalla riunione odierna della task force regionale, presieduta dall’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato. In tutto per la terza dose si registrano 457 mila somministrazioni già effettuate. (Rer)