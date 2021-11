Covid: Fedriga (Regioni), governatori non fanno stregoni, ci affidiamo a scienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi cerchiamo di guardare ai dati e alle risposte del mondo scientifico. I governatori non fanno gli stregoni, non hanno loro soluzioni miracolose trovate su qualche profilo Twitter o Facebook, ma guardano ai dati ufficiali che vengono forniti da Iss, Cts, ministero della Salute. Questi dati testimoniano che il vaccino funziona e funziona bene, ha un ottimo risultato contro i contagi, molto buono contro l'ospedalizzazione". Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ospite a “Mezz’ora in più” su Rai3. "Dobbiamo evitare che ci sia un aumento importante delle ospedalizzazioni per tutelare da una parte chi si ammala di Covid e anche tutti gli altri - ha spiegato -. D'altro lato dobbiamo cominciare a dare certezze al sistema economico del Paese", ha concluso Fedriga. (Rin)