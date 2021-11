Spagna: settore agricolo, automobilistico e dei trasporti su "piede di guerra" contro governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo dovrà affrontare negli ultimi mesi dell'anno le richieste di alcuni settori economici come quello agricolo, dell'industria automobili e dei trasporti che hanno già annunciato manifestazioni di fronte ai problemi che stanno attraversando. Come riferisce l'agenzia stampa "Europa Press", nel caso dell'industria automobilistica negli ultimi mesi è stata costretta a fermare la produzione a tempo indeterminato a causa della carenza di materie prime, in particolare dei semiconduttori per la crisi della catena di approvvigionamento. I sindacati hanno convocato per domani una manifestazione davanti al ministero dell'Industria, del Commercio e del Turismo a Madrid accusando il governo di "inazione" con lavoratori che giungeranno con una ventina di autobus da tutte le regioni. I sindacati chiedono l'attivazione della cassa integrazione straordinaria (Erte) per quelle aziende che si impegnano a mantenere tutti i posti di lavoro e che la Spagna debba garantire la "sovranità industriale" nel campo della mobilità con le proprie fabbriche di semiconduttori, per continuare a produrre in tempi di forte domanda come quelli attuali. (segue) (Spm)