Spagna: settore agricolo, automobilistico e dei trasporti su "piede di guerra" contro governo (2)

- Per quanto riguarda il settore agricolo, sono stata annunciate mobilitazioni di fronte ai costi di produzione che sono aumentati per gli agricoltori e gli allevatori a livelli senza precedenti. Il mangime per il bestiame è aumentato di quasi il 30 per cento nell'ultimo anno, così come i fertilizzanti (+48 per cento), l'acqua (+33 per cento) plastica usata nelle coltivazioni in serra (+46 per cento), i diesel (+73 per cento) e l'elettricità (+270 per cento). Nel frattempo, il Comitato nazionale dei trasporti stradali (Cntc) ha dichiarato due giorni di blocco tra il 20 ed il 22 dicembre per protestare contro lo stato di "abbandono" da parte del governo. Il Cntc ha criticato il divieto per gli autisti di caricare e scaricare i camion ed ha chiesto l'applicazione obbligatoria della clausola di revisione del costo del carburante che questa settimana ha registrato l'undicesimo aumento consecutivo. Il prezzo medio della benzina è salito questa settimana a 1,513 euro al litro, il suo livello più alto da settembre 2012 e molto vicino al massimo storico di 1,522 euro, mentre il diesel si è attestato a 1,385 euro, il più alto da fine ottobre 2012. (Spm)