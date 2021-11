Cile: elezioni, candidati ai seggi, presidente uscente Pinera fa appello a unità nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha votato anche, a Las Condes, Sebastian Sichel, candidato della maggioranza conservatrice che sostiene il governo uscente di Sebastian Pinera. Al termine si è detto fiducioso della risposta della maggioranza dei cileni che “votano sempre contro la polarizzazione”. Pinera, che si è recato anche lui in un seggio di Las Condes, al mattino presto e ha poi rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa, in cui ha espresso la speranza di un’affluenza elevata e ha fatto appello all’unità nazionale. “Vogliamo che stasera, quando conosceremo i risultati, le celebrazioni siano appropriate alla democrazia, rispettose, pacifiche, perché oggi abbiamo le elezioni, ma continueremo a vivere tutti nel nostro Paese e non dimenticheremo mai che, nonostante tutte le differenze, ciò che ci unisce è molto di quello che ci divide”, ha detto. (segue) (Abu)