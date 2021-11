Cile: elezioni, candidati ai seggi, presidente uscente Pinera fa appello a unità nazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le previsioni della vigilia evidenziano una situazione di incertezza. Secondo gli ultimi sondaggi Kast ha superato – seppure con uno stretto margine – Boric. Uno studio dell'istituto Cadem assegna al candidato ultraconservatore il 21 per cento delle intenzioni di voto al primo turno, contro il 20 per cento del progressista che, tuttavia, continua a essere ampiamente favorito al ballottaggio. Al terzo posto – con il 12 per cento – si consolida la democristiana Provoste, cinque punti percentuali in più del moderato Sichel. (Abu)