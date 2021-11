Regione Lazio: Tidei (Iv), da Moody's riconoscimento lavoro fatto in questi anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudizio dell'agenzia di rating Moody's sui conti della Regione Lazio "è un indubbio riconoscimento del lavoro fatto in questi anni dalla Regione Lazio, frutto di un impegno serio e determinato". Lo dichiara in una nota Marietta Tidei di Italia viva, presidente della commissione Sviluppo economico e attività produttive della Regione Lazio. "Un lavoro che si è tradotto nel contenimento della spesa pubblica - aggiunge - , associato a un'azione continua volta a mantenere e aumentare il livello dei servizi offerti ai cittadini e alla messa in campo di solide politiche di sostegno alla crescita. Dobbiamo continuare su questa via e costruire un domani ancora migliore, grazie anche alle ingentissime risorse in arrivo dal Pnrr e dall'Europa".(Com)