Covid: Sala, pronto a rendere Galleria a numero chiuso, vaccino obbligatorio non fattibile

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ribadisce di essere aperto alle proposte degli esperti in tema Covid-19. "Se dovessero chiederci di contingentare il numero di persone in galleria sarei disponibilissimo", ha affermato oggi a margine della presentazione al castello Sforzesco del nuovo libro di Laura Bolrdini dal titolo "Questo non è normale". Potranno, insomma, arrivare nuove chiusure e qualche ulteriore stretta ai controlli nel capoluogo lombardo. "Andando verso Natale - ha aggiunto Sala a commento delle manifestazioni no green pass degli ultimi due weekend - è importante che la situazione rimanga sotto controllo come in questi ultimi due sabati. Anche ieri sono espresso riguardo al green pass e alla vaccinazione, io non credo che realisticamente si possa rendere obbligatoria la vaccinazione, non è tecnicamente fattibile, ma rinforzare l'utilizzo del green pass e quindi irrigidire ancora di più le possibilità di entrare in un luogo, di partecipare a un evento, se hai o non hai il green pass, questo credo che sia giusto". "Altra cosa - ha concluso il sindaco di Milano - sono un po' sorpreso ma noi italiani ci siamo rivelati persone capaci di rispettare le regole, non era scontato e comunque è un'ottima cosa".(Rem)