Covid: Fedriga, misure il prima possibile per premiare vaccinati e dare certezze a imprese

- Servono il prima possibile misure che favoriscano le vaccinazioni con premialità per gli immunizzati e che diano certezze agli imprenditori. E' la richiesta che il presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ospite a “Mezz’ora in più” su Rai3, farà al governo in vista dell'incontro previsto domani con il premier Mario Draghi. "Proporremo di scegliere il più presto possibile delle misure che possano favorire le vaccinazioni, garantendo in caso di passaggio di zona la possibilità di superare quelle restrizioni per le persone che si sono vaccinate", ha spiegato. Questo potrebbe "convincere anche gli ultimi indecisi" a partecipare alla campagna vaccinale, e "dare certezze agli albergatori, ristoratori, negozianti e alle imprese alle quali non possiamo di dire 'vediamo in che zona sarete e se terrete aperto o no'", ha aggiunto Fedriga. "E' una sfida difficile ma bisogna tenere insieme questi due fattori", ha concluso. (Rin)