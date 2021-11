Green pass: Fedriga (Regioni), differenziare non è discriminare, alternativa è chiudere per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se noi non interveniamo il risultato è che se una Regione passa in zona arancione o rossa è chiuso per tutti, non è che non si chiude per nessuno". Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ospite a “Mezz’ora in più” su Rai3 commentando l'ipotesi di consentire più libertà ai vaccinati in caso di passaggio di colore di una regione. "E' una misura che apre un po' di più, non un po' di meno. L'alternativa è chiudere per tutti a prescindere - ha ribadito -. Non stiamo parliamo di escludere qualcuno, ma a chi ha una minore propensione al rischio ospedalizzazione diciamo 'puoi fare un po' più di cose'". (Rin)