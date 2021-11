Rifiuti: raccolte a Roma 200 tonnellate di ingombranti con iniziativa Ama-Tgr Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Sono oltre 200, secondo le prime stime, le tonnellate di rifiuti urbani e ingombranti consegnate oggi dai romani nei municipi dispari della Capitale nel corso della campagna "Il tuo quartiere non è una discarica", organizzata da Ama in collaborazione con il Tgr Lazio. Un appuntamento speciale, quello di stamattina - spiega Ama in una nota -, che ha coinciso con la partecipazione dell'azienda alla tredicesima edizione della settimana europea per la riduzione dei rifiuti, in programma dal 20 al 28 novembre. In numerose postazioni, i cittadini hanno potuto disfarsi, oltre che dei materiali ingombranti, anche di beni dismessi ancora riutilizzabili grazie alla presenza dei volontari delle realtà associative locali impegnate con Ama nella realizzazione di attività e progetti per la prevenzione della produzione dei rifiuti e l'incentivazione al riuso. (segue) (Com)