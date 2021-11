Rifiuti: raccolte a Roma 200 tonnellate di ingombranti con iniziativa Ama-Tgr Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, i romani hanno anche potuto consegnare libri alle associazioni Libra e Nuova Acropoli, vecchie biciclette o parti di esse all'associazione Ciclonauti, ausili per persone con disabilità all'associazione Joni and friends Italia e vecchi cellulari e tablet alla cooperativa sociale Ways onlus. A tutela della sicurezza di utenti, volontari e lavoratori tutte le operazioni di raccolta si sono svolte, anche con il supporto della polizia locale di Roma Capitale, con accessi scaglionati di veicoli e persone e rispetto del distanziamento. "Il tuo quartiere non è una discarica" tornerà domenica 19 dicembre nei municipi pari. (Com)