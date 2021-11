Usa-Tunisia: Blinken esorta presidente Saied a compiere riforme trasparenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato statunitense, Antony J. Blinken, ha parlato con il presidente della Tunisia, Kais Saied, con cui ha discusso dei recenti sviluppi nel Paese nordafricano, della formazione del nuovo governo e delle misure per alleviare la situazione economica. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato. Blinken ha incoraggiato un processo di riforma trasparente e inclusivo per affrontare le importanti sfide politiche, economiche e sociali della Tunisia e per rispondere alle aspirazioni del popolo tunisino per un continuo progresso democratico. (Res)