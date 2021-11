Belgio: manifestazione anti misure restrittive a Bruxelles, scontro fra manifestanti e polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze dell’ordine hanno fatto ricorso a cannoni d’acqua e lacrimogeni per disperdere la folla a Bruxelles, durante una manifestazione contro le politiche restrittive anti Covid. Nella capitale belga si sono radunate oggi circa 35 mila persone per protestare contro le misure attuate dal governo, secondo i dati ufficiali della polizia. I manifestanti hanno lanciato petardi contro gli agenti, come riferisce l’emittente “Vrt”.(Beb)