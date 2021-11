Libano: Unifil, i Carabinieri commemorano la Virgo Fidelis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, presso il quartier generale della missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale (Unifil) a Naqoura, il Force Provost Marshal di Unifil, il tenente colonnello dei Carabinieri Giulio Mistura, e i Carabinieri della Special Investigation and Forensic Unit (Sifu), hanno celebrato la festa della “Virgo Fidelis” alla presenza del Force Commander e Head of Mission, il generale Stefano Del Col. Nell’occasione, si è unito al team di Naqoura l’assetto dei Carabinieri della Polizia militare nazionale di Shama. Lo riferisce un comunicato stampa di Unifil. Virgo Fidelis è l’appellativo, correlato al motto araldico “Nei secoli fedele”, con il quale la Vergine Maria è divenuta patrona dell’Arma dei Carabinieri fin dall’11 Novembre 1949, grazie a papa Pio XII, che ne fissò anche la ricorrenza proprio al 21 del mese di novembre. (segue) (Com)