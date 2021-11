Libano: Unifil, i Carabinieri commemorano la Virgo Fidelis (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cappellano militare, Don Altarcha Alaa, ha officiato la santa messa per tutti i convenuti, benedicendo tre icone in legno della Beata Vergine recanti la “Preghiera del Carabiniere” che saranno donate rispettivamente alla chiese presso la base del contingente italiano a Shama e delle comunità cristiane di Alma el Chaab ed Ain Ebel, gesto molto apprezzato dalla popolazione di questi paesi viciniori a Naqoura. La Sifu è un assetto specialistico dedicato con cui l’Arma dei Carabinieri contribuisce stabilmente a Unifil, composto da diversi marescialli (tutti qualificati come addetti al repertamento e ai rilievi tecnici) e un appuntato/Carabiniere. L’unità, inquadrata nella Polizia militare internazionale e con competenza sull’intera area di responsabilità, in conformità alla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Onu 1701 del 2006, partecipa a tutte le investigazioni inerenti le violazioni della Linea Blu, sia da parte libanese sia da parte israeliana, eseguendo rilievi tecnici, effettuando repertamenti e stilando rapporti. In casi di eccezionale gravità e sensibilità, quando sono richieste particolari competenze investigative e forensi - su diretta richiesta del Force Commander, per il tramite del Deputy Force Commander e del Force Provost Marshal - può operare ovunque investigando sia su crimini commessi contro personale di Unifil sia da questo, eventualmente, perpetrati. I Carabinieri anche in teatro libanese sono molto apprezzati per le attività svolte e per la loro presenza sul territorio. (Com)