Milano: Sala, su tribunale dei brevetti abbiamo buone possibilità se si va subito in assegnazione

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è tornato sul tema del tribunale dei brevetti, per cui in settembre aveva formalmente chiesto la candidatura di Milano, mostrando un certo ottimismo sulle possibilità che il capoluogo lombardo ottenga il tribunale relativo al farmaco e alle scienze della vita. “Tecnicamente quel che deve succedere è che l'Austria aderisca, cosa che non ha ancora fatto” ha spiegato il sindaco, interpellato a riguardo a margine della presentazione odierna del nuovo libro di Laura Boldrini, dal titolo "Questo non è normale". “A quel punto – ha continuato Sala – si dovrà decidere tra due opzioni: la prima è un transitorio in cui Francia e Germania prendono questa parte di uffici brevettuali, che non è quella in cui io spero, e la seconda è che si vada subito in assegnazione e le possibilità (per Milano) lì credo siano buone”.(Rem)