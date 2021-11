Brexit: Sefcovic, venerdì compiuti dei progressi nel dialogo fra Ue e Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di venerdì sono stati compiuti progressi nei colloqui tra l'Unione europea e il Regno Unito sulle questioni commerciali post-Brexit che interessano l'Irlanda del Nord. Lo ha affermato oggi il vicepresidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, in un'intervista all'emittente britannica "Bbc", spiegando che sarà possibile trovare una soluzione se Londra "raddoppierà gli sforzi". Le due parti hanno concordato la scorsa settimana di intensificare i negoziati per risolvere le difficoltà sul commercio tra la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord. "Sono sicuro che se (il ministro David) Frost e il Regno Unito raddoppiassero i loro sforzi, potremmo risolvere tutte le questioni in sospeso con soddisfazione del popolo dell'Irlanda del Nord", ha detto Sefcovic. Il diplomatico slovacco la scorsa settimana ha accolto con favore un cambio di approccio da parte britannica nei colloqui e ha chiesto che ciò si traduca in un compromesso nei negoziati sul fulcro degli accordi commerciali. (Rel)