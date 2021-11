Reddito cittadinanza: Mura (Pd), giudizio Berlusconi ha peso politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A prescindere da letture 'quirinalizie' che non ci interessano, il giudizio di Berlusconi sul reddito di cittadinanza ha un peso politico che non si può trascurare". Lo afferma la presidente della commissione Lavoro Romina Mura (Pd), commentando le dichiarazioni del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi sul reddito di cittadinanza. "Se c'è una base di condivisione sulle ragioni sociali, è anche possibile ragionare più serenamente con FI su come migliorare concretamente la misura. Se cadono precondizioni assolute, questa legislatura e questo Governo hanno ancora molto da dire", spiega. Per Mura "bisogna superare sterili contrapposizioni ideologiche: i poveri esistono e dar loro dignità significa in primo luogo toglierli dal bisogno estremo. Ma ragioniamo anche su come far funzionare le politiche attive del lavoro, oggi vero punto debole del sistema, facendo entrare in sinergia agenzie del lavoro, soggetti occupabili e imprese", conclude. (Com)