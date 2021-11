Reddito cittadinanza: Fratoianni, perfino Berlusconi riconosce che è misura contro povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Perfino Berlusconi ha riconosciuto che il Reddito di cittadinanza è una misura di sostegno per milioni di famiglie in grave situazione di povertà". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. "Non sarebbe male che ora - conclude il leader di SI - se ne accorgessero anche Salvini, Renzi e Meloni e che la finissero con le loro furiose ed immorali campagne contro le persone in difficoltà". (Rin)