Milano: De Corato, ancora un rave party in edificio abbandonato, servono più forze dell’ordine

- "Ancora un rave party a Milano, questa volta in un edificio abbandonato in via Taverna accanto al parco Forlanini, dove stanotte si sono riuniti all'insegna del divertimento senza regole un gruppo di 30 giovani. L'intervento della polizia è scattato soltanto dopo le lamentele dei residenti per la musica ad alto volume”. Lo afferma in una nota l’assessore regionale lombardo alla sicurezza stradale e polizia locale Riccardo De Corato. "Cara Lamorgese - continua De Corato rivolgendosi direttametne al ministro dell'Interno -, con questi organici di carabinieri e polizia fermi da anni non si va da nessuna parte. Non ci sono controlli e i balordi sono liberi di fare quello che vogliono indisturbati. Non è accettabile in una realtà come Milano che si soffra la carenza di uomini delle forze dell'ordine, soprattutto in un periodo delicato come quello attuale". L'assessore mette insomma l'accento sulla carenza di Forze dell'Ordine, sottolineando anche che "Milano è piena di edifici abbandonati su cui nessuno interviene. Il Comune lo sa bene e latita mentre dovrebbe emettere un'ordinanza contingibile e urgente con la quale imporre alla proprietà degli stabili la messa in sicurezza. Se invece le strutture vengono lasciate a sé stesse è inevitabile che diventino rifugio di disperati, luoghi di spaccio e di altri reati o sedi di rave party". "Gli strumenti amministrativi ci sono, perché il Comune non li usa e finge di non vedere?", conclude De Corato. (Com)