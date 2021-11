© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- L'ambasciatore Giampiero Massolo presiederà il comitato promotore che sosterrà la candidatura di Roma Capitale a ospitare l'Expo 2030. "È stato un onore per me accettare la proposta di presiedere il Comitato promotore che sostenga la candidatura di Roma per l’Expo del 2030 - commenta Massolo in una nota -. Sono consapevole della difficoltà di questa sfida ma anche delle straordinarie opportunità che la possibilità di ospitare una manifestazione così prestigiosa a livello planetario aprirebbe per la nostra Capitale. Ringrazio il sindaco Gualtieri - conclude - per aver pensato alla mia persona per un incarico così importante e con entusiasmo e spirito di collaborazione mi metterò subito al lavoro al servizio della città". (Rer)