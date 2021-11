Bielorussia: guardia di frontiera, migliora scambio informazioni con colleghi Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scambio di informazioni tra le guardie di frontiera bielorusse e polacche è divenuto più costruttivo negli ultimi giorni. Lo ha affermato oggi Sergey Kozlovskij, capo del centro operativo-situazionale del gruppo di frontiera bielorusso di Brest. "Lo scambio di informazioni che è stato recentemente piuttosto formale, è diventato più costruttivo. I colleghi polacchi hanno iniziato a contattare il punto di gestione operativo-situazionale del gruppo di frontiera di Brest per un lavoro congiunto sulla risoluzione dei problemi emergenti", ha detto Kozlovskij, ripreso dall'agenzia di stampa statale bielorussa "Belta". Anton Bychkovskij, portavoce del Comitato per i confini di Stato bielorusso, ha affermato che le guardie di frontiera polacche sembrano interessate a un "dialogo costruttivo" nonostante le tensioni degli ultimi giorni. "La parte polacca ha avviato una ricerca di soluzioni adeguate che includano, tra l'altro, gli interessi dei rifugiati in situazione critica. Tali contatti esistono già sia a livello dei commissari di frontiera sia attraverso i servizi operativi e di servizio. Da parte nostra, come prima, siamo aperti a discutere di una cooperazione equa e reciprocamente vantaggiosa sulla sicurezza delle frontiere", ha affermato Bychkovskij. (Rum)