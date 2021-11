Omofobia: Renzi su ddl Zan, capolavoro tafazziano e masochista della sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ddl Zan è un esempio “su ciò che non si deve fare. Non si è consumato un gioco tattico di Italia viva, ma è stato il capolavoro tafazziano e masochista di chi ha scientificamente scelto di prendere like su Instagram invece di portare a casa la legge”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, sul palco della Leopolda. “La responsabilità è di chi poi è andato a manifestare e a insultare Italia viva”, ha aggiunto. "Tenetevi i vostri post su Instagram - ha proseguito Renzi - lasciateci la bellezza di fare politica. Io da questa sinistra non prendo lezioni".(Rin)