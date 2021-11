Regione Lazio: Bonafoni (CZ), da Moody's conferma su enorme lavoro Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La promozione del rating della Regione Lazio da Ba2 a Ba1 da parte dell'agenzia Moody's "è un'ottima notizia, che testimonia l'enorme lavoro portato avanti negli ultimi nove anni per scongiurare il default e rimettere in sesto i conti pubblici". Lo dichiara in una nota la consigliera della lista civica Zingaretti al consiglio regionale del Lazio Marta Bonafoni. "Un impegno incessante - aggiunge - che ha saputo tenere insieme la necessità di ridurre il debito pregresso e migliorare la gestione dei conti facendo sacrifici, ma senza tagliare su politiche sociali e servizi a disposizione di cittadine e cittadini del Lazio. Siamo consapevoli che ancora c'è da percorrere la strada che possa portare tutti e tutte a sentirsi finalmente al sicuro e a nutrire nuova fiducia nel futuro. L'impegno non può che rinnovarsi - conclude - col Pnrr, risorse che dovranno servire a eliminare le disuguaglianze di ogni tipo e a combattere la crisi climatica che è anche crisi sociale". (Com)