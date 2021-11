Roma: arrestati 4 spacciatori nel corso di controlli anti droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro persone sono state arrestate nel corso dei controlli anti droga effettuati dai carabinieri a Roma nelle ultime ore: i militari hanno anche sequestrato centinaia di dosi tra hashish, cocaina, eroina e crack. Nei pressi del Vaticano i carabinieri hanno sorpreso un 27enne del Gambia mentre vendeva per 290 euro in strada tre dosi di cocaina a un cliente: interrotta la trattativa i militari hanno perquisito lo spacciatore e gli hanno trovato addosso uno smartphone risultato rubato due giorni fa a una 54enne romana, motivo per cui il giovane dovrà rispondere anche di ricettazione. Al Quadraro invece è finito in manette, e ora si trova agli arresti domiciliari, un romano di 26 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine: il giovane è stato trovato in possesso di 14 grammi di hashish e nella sua casa i carabinieri hanno trovato un panetto della stessa droga da 50,5 grammi. (segue) (Rer)