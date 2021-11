Roma: arrestati 4 spacciatori nel corso di controlli anti droga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Tor Bella Monaca è stato bloccato e arrestato un 50enne in via dell'Archeologia: l’uomo è stato trovato con 11 dosi di cocaina pronte per essere piazzate e circa 300 euro in contanti, provento dell’attività illecita. Vicino al punto dove è stato eseguito l’arresto i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato anche 18 dosi di crack. Infine su via Casilina, nei pressi della fermata della metro linea C Torre Angela, i militari hanno arrestato un altro 50enne romano, anche lui con precedenti, che aveva indosso 45 dosi di cocaina pronte per essere smerciate. (Rer)