- "Siamo quelli del merito di cittadinanza, non del reddito, quelli dell'Europa, non del sovranismo, quelli della politica non del populismo". Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel suo intervento alla Leopolda. "Grazie a tutti, viva chi ha il coraggio di sognare senza lamentarsi degli altri", ha concluso. (Rin)