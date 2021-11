Brasile: Lula, mia candidatura dipende da alleanze e programma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidatura di Luiz Inacio Lula da Silva alle prossime elezioni è legata alla capacità di costruire un programma e delle alleanze. Lo ha dichiarato l’ex presidente in un’intervista al quotidiano spagnolo “El Pais”, in occasione della sua visita a Madrid e in altre capitale europee. “Posso essere un candidato. Sto lavorando per essere un candidato. Ma non dipende da una volontà personale, non dipende da me. Devo costruire con altre persone e con altri partiti un programma per il Brasile. Devo fare un’alleanza, perché l'importante non è solo vincere le elezioni, è saper governare”, ha affermato Lula, confessando di sentire una grande responsabilità di fronte alla prospettiva di tornare alla presidenza. (segue) (Brb)