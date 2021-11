Brasile: Lula, mia candidatura dipende da alleanze e programma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A motivare il suo impegno politico, ha spiegato Lula, è “la lotta alla disuguaglianza in Brasile e nel mondo”. “Non posso accettare che il mondo produca più cibo di quanto l’umanità possa mangiare e che abbiamo 800 milioni di persone affamate nel mondo. Né che in Brasile, che è il terzo produttore di cibo al mondo, la gente muoia di fame”. È questo, secondo Lula, ciò che sta succedendo ora nel suo Paese. “Quando ho lasciato la presidenza nel 2010, il Brasile era in una situazione di crescita economica e rispettabilità. Oggi è in bancarotta. Abbiamo più disoccupazione e inflazione. E la fame che era finita in Brasile nel 2014 è tornata con grande forza. Il Brasile era un player internazionale. E tutto è stato smontato. In nome di cosa? Per spegnere l’immagine di Lula, per spegnere l’immagine del Partito dei Lavoratori (Pt)”, ha accusato. (segue) (Brb)