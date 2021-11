Brasile: Lula, mia candidatura dipende da alleanze e programma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lula nega invece di essere motivato dal risentimento, dopo le sue vicende giudiziarie: “Nessuno può voler governare per vendicarsi. Il mio obbligo è cercare di risolvere i problemi del popolo brasiliano (…) L’unico motivo per cui posso candidarmi, e ringrazio Dio di essere vivo e in salute, è perché sono consapevole di poter aiutare i poveri del Brasile. Posso aiutarli a lavorare, mangiare e andare al college. L’abbiamo già fatto”. Tuttavia, secondo l’ex presidente “il populismo e il radicalismo di destra o il fascismo non sono in fase discendente. Sono sempre più aggressivi e crescono in vari luoghi”. La democrazia è di fronte a una grande sfida: “La gente non vuole una democrazia per gridare che è disoccupata, vuole lavoro. Non vuole che la democrazia per gridare che ha fame, vuole mangiare”. E la politica deve mantenere le sue promesse: “Dobbiamo realizzare ciò per cui ci siamo impegnati”. (segue) (Brb)