Brasile: Lula, mia candidatura dipende da alleanze e programma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando ai altri Paesi dell’America Latina, Lula non si è espresso sul Nicaragua: “Non posso giudicare quello che è successo”, ha detto, aggiungendo che se il presidente, Daniel Ortega, “impedisce ai leader dell'opposizione di candidarsi alle elezioni”, allora “sbaglia completamente”.Riguardo al Venezuela ha auspicato che il suo presidente, Nicolas Maduro, accetti i risultati delle elezioni amministrative in ogni caso. Quanto alle manifestazioni cubane e alle violenze della polizia, Lula ha osservato che queste cose succedono “in tutto il mondo”. “Dobbiamo smettere di condannare Cuba e condannare un po’ di più l’embargo degli Stati Uniti (…) Il problema della democrazia a Cuba non si risolve istigando gli oppositori a creare problemi al governo”, ha detto. (Brb)