Brasile: Lula a "El Pais", devo tornare per recuperare il prestigio di un Paese in bancarotta

- Per l'ex presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, quando ha lasciato la guida del Paese nel 2010, il Brasile era in una situazione di crescita economica e di rispettabilità mentre oggi è in bancarotta. Lo ha dichiarato lo stesso Lula in un'intervista al quotidiano "El Pais" nell'ambito del suo viaggio in Europa durante il quale ha incontrato a Madrid il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez. "Il Brasile era un attore internazionale", ha evidenziato l'ex presidente dicendosi "molto disposto" a fare politica. "Mentre Dio mi dà la vita, mentre ho energia, forza nella gola e nelle gambe, per lottare per un mondo più umano in cui tutti abbiano una base solida. Questo mi fa venire voglia di combattere, mi rende giovane", ha spiegato Lula, aggiungendo che nonostante abbia 76 anni sente di avere "l'energia" di un 30enne. In merito alla possibilità di una candidatura alle prossime elezioni brasiliane, Lula ha chiarito che non dipende esclusivamente dalla sua volontà. "Devo costruire un programma per il Brasile con altre persone e altri partiti. Devo fare un'alleanza, perché l'importante non è solo vincere le elezioni, ma essere in grado di governare". (segue) (Spm)