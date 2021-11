Brasile: Lula a "El Pais", devo tornare per recuperare il prestigio di un Paese in bancarotta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo riguardo il leader di sinistra ha detto che se tornasse alla presidenza non potrebbe fare meno di quello che ha già fatto in passato. "Non posso fallire. Devo tornare per recuperare il prestigio internazionale del Brasile e perché il popolo possa mangiare tre volte al giorno", ha chiarito Lula. In riferimento al presidente in carica Jair Bolsonaro, secondo Lula, i brasiliani hanno votato per lui per le stesse ragioni per cui l'elettore statunitense ha votato per Trump. "È stato un momento di disadattamento emotivo di una parte dell'umanità. Come per Vox qui (il partito di estrema destra spagnolo). È successo in tutto il mondo. Le bugie prevalgono sulla verità. Bolsonaro è un bugiardo, non capisce l'economia, non capisce i problemi sociali.", ha attaccato Lula. (Spm)