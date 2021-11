Tim: Gasparri (FI), massima attenzione su vicenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- “Il mercato è il mercato e va rispettato, ma la rete è la rete. Ennesimo balletto intorno a Tim, al quale non si può guardare con distrazione o facendo affidamento soltanto sulle libere dinamiche economiche". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, membro del Comitato di presidenza di Forza Italia. "La rete di telecomunicazioni è un pezzo di Paese ed ha una valenza strategica fondamentale, ancor di più in fase di transizione tecnologica - sottolinea Gasparri -. La vicenda va quindi seguita, nella consapevolezza che troppi errori sono stati fatti nel passato. Gli azionisti di Telecom, oggi Tim, sono cambiati con la frequenza simile a quella dei lavori stagionali. E questo non è stato un bene. C'è quindi necessità di grande attenzione perché dentro Tim ci sono strutture fondamentali per la modernizzazione ma anche per l'indipendenza del Paese. E poi ci sono decine di migliaia di posti di lavoro in gioco. Massima attenzione quindi - conclude Gasparri - e nessuna superficialità ed approssimazione”. (Com)