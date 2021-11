Milano: polizia interrompe evento musicale abusivo in zona Forlanini, fermati i tre organizzatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, le Forze dell'Ordine sono intervenute presso uno stabile abbandonato di via Taverna, nell’area di Milano Est accanto al Parco Forlanini, a seguito della segnalazione di un viavai di persone e musica ad alto volume. Lo stabile era già stato oggetto di occupazione per la realizzazione di eventi musicali abusivi, pertanto, la Questura ha immediatamente predisposto un servizio di controllo e monitoraggio della zona con l'invio di Funzionari, personale Digos, pattuglie dell'Ufficio Prevenzione Generale, Polizia Scientifica e squadre dei Reparti inquadrati, che hanno subito impedito l'accesso ad altri giovani che gravitavano nell’area circostante. Per accedere allo stabile, tuttavia, si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, in quanto, all'arrivo della Polizia, gli occupanti avevano sbarrato tutte le entrate disponibili. Guadagnato l'accesso, si è proceduto ad identificare ed allontanare la trentina di giovani trovati all'interno e ad ogni altro intervento opportuno ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Sono state trattenute sul posto 3 persone, individuate come organizzatori dell'evento, nei cui confronti, oltre a procedere al sequestro delle attrezzature utilizzate per la diffusione sonora, verranno effettuati gli approfondimenti del caso e verranno segnalati alla Autorità Giudiziaria.(Com)