Regione Lazio: Refrigeri (Pd), promozione Moody's conferma serietà lavoro svolto

- La promozione della Regione Lazio da parte dell'agenzia di rating Moody's "dimostra ancora una volta la serietà e la competenza con in questi 9 anni abbiamo lavorato e, partendo da una situazione praticamente di bancarotta, siamo riusciti a mettere in sicurezza i conti, siamo riusciti a porre la nostra regione nelle condizioni di affrontare nel migliori dei modi le sfide future". Lo dichiara in una nota il presidente della commissione Bilancio della Regione Lazio, Fabio Refrigeri del Pd. "Il buon lavoro paga sempre e alla fine i risultati si vedono - aggiunge -. Un percorso lungo e faticoso lungo il quale i cittadini del Lazio hanno fatto grandi sacrifici ma che ha dato i suoi frutti in termini di offerta dei servizi e investimenti nei vari settori come nella Sanità che durante la Pandemia ha dimostrato di poter essere efficiente e rispondente alle necessità della nostra comunità con punte di eccellenza difficilmente immaginabili quando Zingaretti è diventato presidente della Regione nel 2013", conclude. (Com)