- "Tutta la comunità umana e politica di Fratelli d'Italia si stringe al dolore di Ignazio e Romano La Russa per La scomparsa del loro fratello maggiore Vincenzo. A Ignazio e Romano, alla sua famiglia e ai suoi cari il nostro abbraccio e la nostra vicinanza per questa grave perdita". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (Com)