Francia: ministro Esteri Le Drian a favore di dialogo aperto con Regno Unito

- Il Regno Unito resta un partner potenziale per la Francia in molte aree. Lo ha affermato il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, partecipando oggi al programma televisivo "Le Grand Jury". “Sono in favore di un dialogo aperto con il Regno Unito. Dobbiamo aprire una discussione e non rimanere intrappolati in situazioni irritanti create dalle autorità britanniche”, ha detto Le Drian. In merito alla crisi al confine fra Polonia e Bielorussia, il ministro ha parlato di una “operazione di manipolazione” portata avanti da Minsk per mettere pressione sull’Unione europea. “La Russia deve avere i mezzi per agire e esercitare pressione. Questo è il momento per farlo”, ha aggiunto. Le Drian ha infine parlato del caso relativo alla presunta sparizione della tennista cinese Peng Shuai. “Le autorità cinese devono permettere a Peng Shuai di parlare. Se per qualche motivo le fosse impedito, dovremmo trarne le conseguenze a livello diplomatico”, ha detto il ministro. (Frp)