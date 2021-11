Parlamento: Crippa (M5s), Pd esca da sua timidezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A chi dice che il Movimento è subalterno rispondo che col Pd i rapporti sono buoni, ma il Partito democratico deve uscire dalla sua timidezza che sembra avere su alcuni temi come la transizione ecologica o come le battaglie sull'eutanasia e la cannabis terapeutica". Lo dice il capogruppo alla Camera del Movimento 5 stelle Davide Crippa a SkyTg24. "Dobbiamo portare il Pd a combattere con noi queste battaglie sulle quali il Parlamento arriva spesso troppo in ritardo", ha aggiunto. (Rin)