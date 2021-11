Reddito cittadinanza: Crippa (M5s), persino Berlusconi ha cambiato ide, può essere migliorato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova può proiettarsi nel futuro con entusiasmo ed esperienza per continuare ad offrire un servizio indispensabile" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- "Oggi Berlusconi fa sapere che il reddito di cittadinanza è uno strumento che serve agli italiani. Eppure solo qualche anno fa diceva che la nostra misura fosse una presa in giro per i cittadini. Dopo tre anni ha capito che il Reddito di cittadinanza è una misura sociale che aiuta le classi più deboli e anche chi perde il lavoro e ha bisogno di un'assistenza nella fase di emergenza”. Lo dice il capogruppo alla Camera del Movimento 5 stelle Davide Crippa a Skytg24 agenda. “I correttivi del Reddito da noi chiesti e ottenuti anche in questa manovra – aggiunge Crippa - intervengono sul controllo preventivo. Ma non possiamo raccontare al Paese che i furbetti siano un problema numerico enorme. Tra le frodi ai danni dello Stato, quelle che riguardano il Reddito sono cifre irrisorie - prosegue -. Quando si realizzano misure epocali come quella del Reddito di cittadinanza, servono poi dei percorsi di correzione. In Germania il sistema è a regime, ma dopo dieci anni. Serve quindi un check, certo. Ma una cosa è migliorare una misura – conclude Crippa - altra cosa è cancellarla”, conclude Crippa. (Rin)