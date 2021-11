Roma: bravata tra amici, studente francese cade da torre e muore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una serata goliardica con gli amici, un bicchiere di troppo e poi la bravata di arrampicarsi su per la torre Santa Bibiana nei pressi della stazione Termini, è costata la vita a uno ragazzo francese di 21 anni che si trovava nella Capitale per motivi di studio. Il giovane, ubriaco, insieme a un amico, alle prime luci dell'alba si è arrampicato sulla torre e, per cause ancora da accertare, ha perso l'equilibrio ed è precipitato giù. Il 21enne è morto sul colpo e quando i vigili del fuoco sono intervenuti non hanno potuto far altro che rimuovere la salma. Sul posto anche il personale sanitario del 118 e le forze dell'ordine. A chiedere aiuto è stato l'amico che con il giovane francese si era spinto in cima alla torre. Sono in corso le indagini a cura della polizia ferroviaria.(Rer)