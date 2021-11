Rai: Crippa (M5s), giusto alzare la voce, non conosciamo criteri alla base delle nomine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "La decisione di non partecipare ai programmi Rai certamente ci penalizza, ma spesso servono gesti forti per far sentire la propria voce. Noi volevamo conoscere i criteri alla base di queste nomine, non volevamo certamente discutere il curriculum dei direttori nominati". Lo dice il capogruppo alla Camera del Movimento 5 stelle Davide Crippa a SkyTg24. "Credo - aggiunge - che una forza politica che ha ottenuto 11 milioni di voti dovesse essere consultata. C’è una necessità di chiarezza rispetto ai meccanismi che hanno portato a quelle nomine”. “Sulla riforma dell'azienda pubblica – prosegue Crippa - ci battiamo da sempre: nella scorsa legislatura con il presidente Fico e ora con un disegno di legge presentato al Senato. È evidente però che per cambiare la governance e far passare la nostra proposta – conclude Crippa - c'è bisogno dell'appoggio delle altre forze politiche", conclude. (Rin)