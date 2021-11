Ambiente: Eur spa per giornata dell'albero pianta 21 ciliegi giapponesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi nella giornata nazionale dell'albero Eur Spa, proprietaria del parco centrale del lago pianterà 21 Ciliegi Yoshino, ossia alberi di ciliegio giapponese da fiore, di cui 10 sostituzioni di piante ammalorate e 11 nuovi ciliegi, posizionati lungo la Passeggiata del Giappone al Laghetto dell'Eur, tra la piscina delle rose ed il caffè Giolitti, proprio per continuare il progetto pluriennale di rinnovo ed arricchimento del nostro patrimonio verde nel rispetto dei progetti originali. "Questo simbolico e tangibile gesto - dichiara in una nota il presidente di Eur spa Alberto Sasso - vuole riportare l'evidenza della nostra grande attenzione per il verde, per la cura e per la sua salvaguardia che stiamo dimostrando anche bella lotta alla Toumeyella parvicornis che dal 2019 combattiamo contro un protocollo di ricerca in collaborazione con l'Università Federico II di Napoli". (segue) (Com)