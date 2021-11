Ambiente: Eur spa per giornata dell'albero pianta 21 ciliegi giapponesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il verde e i parchi - continua Sasso - sono un elemento strategico per Eur spa che investe annualmente oltre 2 milioni di euro sui 70 ettari e sono un vero servizio ecosistemico per la città di Roma. Inoltre - conclude il presidente di Eur spa - in questo momento storico, anche dopo il summit G20 (svolto all'Eur) e la Cop 26, dobbiamo passare dalle parole ai fatti rispetto ai temi del Climate change e dimostrare di sapere valorizzare e curare il verde è il passo più concreto possibile". Eur Spa nel prossimo triennio 2022-2024, nell'ambito degli interventi per la gestione del patrimonio arboreo presente nelle aree di sua proprietà, ha stilato un programma di piantumazioni di alcune centinaia di nuove alberature. (Com)