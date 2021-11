Covid: Occhiuto, aumento ricoveri in Calabria sarebbe un disastro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Calabria "abbiamo un tasso di contagi abbastanza contenuto rispetto a quello di altre Regioni, ma abbiamo anche, purtroppo, una sanità in grossa difficoltà: pochi posti letto in terapia intensiva e pochi posti letto per i ricoveri Covid. Ci preoccupa che un aumento dei contagi, soprattutto dei non vaccinati, possa generare una pressione sulla rete ospedaliera: da noi sarebbe un disastro”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un’intervista a SkyTg24. “Al momento in Calabria abbiamo l’11 per cento di posti letto Covid e il 6 per cento di posti in terapia intensiva occupati. La situazione è ancora sotto controllo, ma l’aumento dei contagi e la circostanza che nella mia Regione ci sia ancora il 18 per cento, circa 300 mila persone, di calabresi che non è ancora vaccinato, mi dà qualche preoccupazione", ha spiegato. (segue) (Com)