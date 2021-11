Bulgaria: secondo turno presidenziali, affluenza al 15,5 per cento alle 13

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affluenza al secondo turno delle elezioni presidenziali in Bulgaria era piuttosto bassa alle ore 13, attestandosi al 15,5 per cento. Lo rende noto l'agenzia demoscopica Gallup, ripresa dai media locali. I seggi sono stati aperti alle ore 7 di questa mattina e si chiuderanno alle 20. In caso vi siano ancora lunghe file ai seggi per quell'orario, le autorità hanno disposto la possibilità di permettere le attività di voto fino alle 21. (Seb)